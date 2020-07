Die Salzburger Festspiele feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Über deren Geschichte, die besonderen Umstände der Jubiläumssaison und das diesjährige Programm gab es am Donnerstagabend um 19 Uhr das traditionelle Festspielgespräch im SN-Saal mit dem Direktorium.

Das SN-Festspielgespräch zum Nachsehen

"Auch die Kultur muss einen Atem finden"

Dass der Kulturbetrieb "unendlich intensiv" nach seiner Coronatauglichkeit befragt werde, sei wichtig. Aber genauso wichtig sei es, den Versuch zu wagen, "diese Kultur wieder zum Leben zu erwecken", sagte der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser. "Auch die Kultur muss einen Atem finden", sie müsse sich aus der Agonie erfangen und wieder neue Vitalität finden.

"Wir können nicht anders, wir müssen mit diesem Virus irgendwie leben", forderte Markus Hinterhäuser am Donnerstagabend im Podiumsgespräch im SN-Saal auf. Wenn Reisen möglich sei, wenn andere Branchen ihren Betrieb aufnähmen, "müssen auch wir Mechanismen finden", und das "in relativer Unaufgeregtheit".

Dass Salzburger Festspiele "in modifizierter Form", also mit verkleinertem Programm, stattfänden, solle anderen Institutionen Mut machen, beteuerte der Intendant. Denn "wir müssen die nächsten Monate überstehen", bis es Impfung oder Medikament gebe. Diese "Kraftanstrengung" sei aber "jede Mühe wert".

Keine Pausen, keine großen Opern

Um diese "relative Unaufgeregtheit" zu erreichen, haben die Salzburger Festspiele ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das im "Festspielgespräch" ausführlich erläutert wurde. Markus Hinterhäuser berichtete, dass dies auch künstlerische Auswirkungen habe: Alle Veranstaltungen würden ohne Pause gespielt. Denn in Pausen sei nicht gewährleistet, dass der Abstand eingehalten würde, ergänzte der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz. Noch dazu müsste bei Pausenbewirtung die Masken abgenommen werden. Denn: In allen in allen Gängen und Foyers gilt heuer - für Publikum wie für Mitarbeiter - strikte Maskenpflicht.

Auf alle Opern, in denen "Massen an Chorsängern" oder viele Statisten erforderlich seien, werde heuer verzichtet, berichtete Markus Hinterhäuser. Daher seien Modest Mussorgski s "Boris Godunow" und Luigi Nonos "Intolleranza" - beide wären im ursprünglichen Programm gewesen - nicht möglich. Bei anderen Opern sei die Unterbrechung der Produktion durch die Corona-Schließung nicht mehr aufholbar gewesen.

"Wir werden sicher nicht ,Covid fan tute' machen"

Was ist möglich? ",Elektra' hat auf der Bühne nicht viel Personal", sagte Markus Hinterhäuser. Allerdings sei das Orchester sehr groß. "Aber das dürfen wir machen", versicherte der Intendant. Und: "Wir tun nichts, was wir nicht dürfen."

Und wie kam es zu "Così fan tute"? Im Gespräch mit Christoph Loy, der eigentlich "Boris Godunow" hätte inszenieren sollen, seien sich beide rasch einig gewesen: "100 Jahre ohne Mozartoper geht nicht." "Così fan tutte" hätten beide für möglich gehalten, und sei es, dass "niemand sich berühren wird". Allerdings stellte Markus Hinterhäuser klar: "Wir werden sicher nicht ,Covid fan tute', sondern ,Così fan tutte' machen".

"Jede Zelle meines Körpers hat ,Danke!' gesagt"

In die erste Orchesterprobe mit der Dirigentin Joana Mallwitz sei er etwas zu spät gekommen, erzählt Markus Hinterhäuser. Als er leise die Tür geöffnet und die Stimmen des Terzetts "Soave sia il vento" vernommen habe, "hat jede Zelle meines Körper ,Danke!' gesagt - dieses Wunderwerk an Musik zu hören."

Noch etwas erzählte Markus Hinterhäuser aus einer "Così"-Probe: Am Mittwoch habe er den Sängern, dem Regieteam, den Bühnentechnikern etwas Trauriges mitteilen müssen: Es könne heuer keine Premierenfeier geben. Alle hätten dies verstanden und Christoph Loy habe erwidert: "Mach Dir keine Sorgen, die schönste Feier habt ihr uns bereitet, dass es stattfindet."

Salzburger Festspiele als "Eisbrecher für die anderen"

Das Mutmachen für andere hob auch Präsidentin Helga Rabl-Stadler hervor. In allen Vorbereitungen sei es für sie wichtig gewesen, dass es keinerlei Ausnahme für die Salzburger Festspiele gebe. "Wir wollten keine Sonderlösung." Aber bei gleichen Regeln für alle wollten die Salzburger Festspiele durchaus "Eisbrecher für die anderen" sein.

Nie, auch nicht bei der strengsten Schließung, habe sie gezweifelt, dass die Salzburger Festspiele im Jubiläumsjahr wenigstens ein Zeichen setzen könnten, beteuerte die Präsidentin.