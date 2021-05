Video: Starkabarettist Alexander Bisenz ist tot

Alexander Bisenz stand über 40 Jahre auf den Kabarettbühnen des Landes. Am vergangenen Samstag ist der vielseitige Künstler, der auch als Maler und Autor erfolgreich war, nun im Alter von nur 59 Jahren in seiner Wahlheimat St. Pölten nach schwerer Krankheit verstorben, wie sein früheres Management am Montag mitteilte. Vor allem mit seiner Figur des Alfred Wurbala feierte Bisenz über Jahrzehnte Erfolge.

