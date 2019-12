Ein 1997 in Italien gestohlenes Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt (1862-1918) ist offenbar wieder aufgetaucht. Das "Bildnis einer Frau", das vor 22 Jahren aus der Galerie Ricci Oddi in der norditalienischen Stadt Piacenza entwendet worden war, wurde in einem Verlies im Garten der Galerie entdeckt.

