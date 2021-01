Video: "You'll Never Walk Alone": Sänger Gerry Marsden gestorben

Der britische Musiker Gerry Marsden, der als Sänger der Band Gerry And The Pacemakers ("Ferry Cross The Mersey") in den 1960er Jahren berühmt wurde, ist tot. Das teilte seine Familie am Sonntagabend mit. Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe zählt das Lied "You'll Never Walk Alone", das seit Jahrzehnten die Vereinshymne des englischen Fußballmeisters FC Liverpool ist und auch häufig in anderen Fußballstadien zu hören ist

