Viele Stars zur Beisetzung von Aretha Franklin erwartet

Zur Beisetzung der US-Sängerin Aretha Franklin in Detroit (US-Staat Michigan) haben sich viele Stars angesagt. Der frühere US-Präsident Bill Clinton und Soul-Sänger Smokey Robinson werden unter anderem als Gastredner erwartet, teilte die Sprecherin der am 16. August gestorbenen "Queen of Soul" am Freitag mit.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Aretha Franklin wird am 31. August beigesetzt