Virtuelles Festival mit 20 internationalen Filmfestspielen

Die Berlinale schließt sich in der Coronakrise mit rund 20 weiteren hochkarätigen Filmfestivals zusammen und bietet ein kostenloses Online-Filmfestival im Videodienst YouTube an. Unter anderem beteiligten sich die Filmfestspiele von Cannes, Venedig und Toronto, teilte das US-Filmfestival Tribeca am Montag mit, das ebenfalls mit von der Partie ist.

Das Festival "We Are One: A Global Film Festival" ("Wir sind eins: ein weltweites Filmfestival") findet vom 29. Mai bis 7. Juni online statt. Dabei werden Spielfilme, Kurz- und Dokumentarfilme, Musik und virtuelle Runde Tische angeboten. Die Veranstalter wollen einen Mix aus alten und neuen Filmen präsentieren. Die Inhalte können unter der Adresse YouTube.com/WeAreOne angesehen werden. Dort können Internetnutzer auch für den guten Zweck spenden. Ein Teil des Erlöses soll nach Angaben der Organisatoren der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen. Die Coronavirus-Pandemie hat Kulturveranstaltungen in aller Welt lahmgelegt. So fallen in Frankreich alle Kulturveranstaltungen aus, auch das berühmte Festival von Cannes. Über die Internationalen Filmfestspiele von Venedig, die eigentlich immer im September stattfinden, ist noch nicht entschieden. Quelle: Apa/Ag.