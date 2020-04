Was in Manhattan endet, begann in den Bergen: Architekt und Visionär Rem Koolhaas zeigt, dass die Landflächen viel zu sehr missachtet werden.

Was hat das Land so ruiniert? Oder ist das gar nicht so, obwohl Amazon eine Lagerhalle in die Pampa stellt? Obwohl die Erderwärmung Böden ausdörrt? Und wäre es besser, Roboter statt Bauern arbeiten zu lassen? Rem Koolhaas wirft ...