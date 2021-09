Visionen für die Nationalbiblothek: Wer lesend sucht, soll im Digitalland alles leicht finden

Die Nationalbibliothek verspricht offene Räume. Um Räume weiter aufzumachen, setzt die "Vision 2035" auf neue digitale Welten.

Physisch, digital und ideell - so versteht die Österreichische Nationalbibliothek ihren Auftrag als "Treffpunkt für alle Menschen, die mehr wissen wollen". So sagte das Generaldirektorin Johanna Rachinger am Donnerstag. Da wurde die "Vision 2035" für die 653 Jahre alte Institution präsentiert. Leitmotiv dieser Vision ist: "Wir öffnen Räume". Das gilt analog, aber immer öfter und verstärkt auch für den digitalen Bereich.

Rechnung getragen werde mit dieser Vision "dem rasanten gesellschaftlichen und technologischen Transformationsprozess", sagt Rachinger. In diesem Prozess ...