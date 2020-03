Vohland soll Chefin des Naturhistorischen Museums werden

Die Biologin Katrin Vohland vom Museum für Naturkunde Berlin soll Christian Köberl an der Spitze des Naturhistorischen Museum (NHM) Wien folgen. Wie Köberl am Donnerstag gegenüber der APA erklärte, habe man ihm mitgeteilt, dass man sich für seine Mitbewerberin Vohland entschieden habe. Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) will am Freitag die neue NHM-Führung präsentieren.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Vohland könnte die Leitung des NHM übernehmen