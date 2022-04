Volker Schlöndorff - ein Star-Regisseur, der gegen Putin zur Waffe greifen würde

"Um Krieg zu verhindern, muss man sich rüsten." Oscar-Gewinner Volker Schlöndorff (83) hat in seiner Potsdamer Villa Flüchtlinge aus Charkiw aufgenommen. Wäre er noch jünger, sagt er, könnte er in der Ukraine als Soldat gegen Putin kämpfen.

"Ich bin Pazifist - aber nicht im Sinne von Gandhi." Das ist eine der Aussagen von Regielegende Volker Schlöndorff in seinem Haus am Griebnitzsee in Potsdam.

Herr Schlöndorff, mit mir hat gerade eine junge Mutter mit Kinderwagen Ihr Grundstück betreten. Erwarten Sie Besuch? Volker Schlöndorff: Sie haben eine Mutter aus Charkiw mit ihrem dreijährigen Kind gesehen. Ich habe sie heute Morgen bei mir aufgenommen. Darum ging es hier auch etwas chaotisch zu. Ich musste Bettzeug, Töpfe, Pfannen und ...