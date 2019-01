Volkstheater wirbt für Premiere mit brandheißen Kunstwerken

Ein verkohlter Konzertflügel im Hof des Museumsquartiers, ein ausgebranntes Autowrack auf dem Platz davor oder eine abgefackelte Couch im Westbahnhof: Was auf den ersten Blick wie Vandalismus aussieht, ist eine Aktion des Volkstheaters vor der Premiere von Max Frischs "Biedermann und die Brandstifter" am 1. Februar. An sechs Locations in der ganzen Stadt sind die werbenden Kunstwerke zu sehen.

SN/APA (DMB)/UNBEKANNT Werbung mit verkohlten Gegenständen