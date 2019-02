von Maldeghem im Interview: "Willkommenskultur stelle ich mir anders vor"

"Ich bin ich schockiert von dem Mangel an Offenheit und Respekt und von den Vorurteilen", sagte Carl Philip von Maldeghem über die Reaktionen nach seiner Nominierung als Intendant für das Schauspielhaus Köln. Nun bleibt er in Salzburg und erklärte den SN warum.

HEDWIG KAINBERGER

Warum wechseln Sie plötzlich ihren Kurs? von Maldeghem: Theater ist als soziale Kunst ein fragiles Konstrukt, da gehört ein sensibles, wertschätzendes Miteinander zur Bedingung. Landeshauptmann Haslauer hat mir den Eindruck vermittelt, dass diese Bedingung in Salzburg sehr gut ist. In Köln hingegen hat sich eine für mich unverständliche Debatte entwickelt. Ich habe nicht eine Entscheidung gegen Köln getroffen, sondern eine für Salzburg. Denn ich hätte nicht gedacht, dass die Aussicht auf meinen Abgang so wehmütig wahrgenommen würde. Ich habe viel Sympathie gespürt, viele Leute haben mir gesagt, wie schade es sei, dass ich wegginge. Da ist mir klar geworden, wie sehr mein Herz in Salzburg hängt.