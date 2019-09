Vor Dreifach-Eröffnung im Museum Gugging

Mit einem großen Fest begeht das Museum Gugging am Sonntag die Eröffnung der Ausstellung "die sammlung prinzhorn.! art brut vor der art brut", den Abschluss der Umbauarbeiten und die Vorstellung des neuen Café-Bistro. Einen Ausblick darauf gab ein Pressegespräch am Donnerstag.

Ausgewählte Arbeiten aus einer der wichtigsten Sammlungen psychiatrischer Arbeiten aus dem frühen 20. Jahrhundert hat Johann Feilacher zusammengestellt. Im Zentrum der Schau steht Else Blankenhorn, deren Werke damals nicht von Prinzhorn berücksichtigt wurden, aber den Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner inspirierten. Weiters zu sehen sind Arbeiten von zehn ausgewählten "schizophrenen Meistern", die Prinzhorn in sein Buch "Bildnerei der Geisteskranken" (1922) aufgenommen hatte, sowie Werke, die noch nie zu sehen waren und seit 1921 im Archiv der Heidelberger Sammlung verwahrt sind.

Das Museum Gugging wurde seit Oktober 2018 bei laufendem Betrieb saniert. Dachlandschaft, Fassade und Fenster wurden erneuert, klima- und brandschutztechnische Maßnahmen gesetzt, der bauliche Standard verbessert. Das Land Niederösterreich finanzierte die Umbaukosten mit 1,5 Millionen Euro, wie Matthias Pacher, operativer Geschäftsführer, bekannt gab. Außerdem wurde mit dem "Café-Bistro am Campus im Museum Gugging" eine gastronomische Einrichtung geschaffen, die für Museumsbesucher wie auch für die gesamte Region inklusive das Institut of Science and Technology Austria (ISTA) eine kulinarische Lücke füllen soll.

Das Eröffnungsfest startet am Sonntag um 11.00 Uhr mit der Ausstellungseröffnung durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), um 12.00 Uhr wird eine "Rätselrallye durch den Kosmos Gugging" geboten, um 14.00 Uhr eine Führung mit Johann Feilacher und Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn. Um 16.00 Uhr liest Burgschauspielerin Maria Happel Texte der Gugginger Literaten Ernst Herbeck und Arnold Schmidt.

(S E R V I C E - Museum Gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging: "die sammlung prinzhorn.! art brut vor der art brut", bis 26. Jänner 2020, Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10.00-18.00 Uhr, Winterzeit 10.00-17.00 Uhr. Information: Tel. 02243/87087, www.museumgugging.at, Bilder unter https://celum.noeku.at/pindownload/login.do?pin=SDE2S)

Quelle: APA