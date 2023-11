Vor der stillsten Zeit im Jahr wird no amoi sche tånzt

Das Volksliedwerk lädt am 24. November wieder zum Kathreintanz.

Bevor es ab dem Namensfest der Katharina von Alexandria wieder bis Weihnachten gilt: "Kathrein stellt den Tanz ein", geht's im Bräustübl noch einmal hurtig zu: Das Salzburger Volksliedwerk bittet am 24. November zum 12. Salzburger Kathreintanz. Unter dem Motto "Ja weil du so sche tånzn kånnst" ist ein "beschwingten Tanzabend in volksmusikalischer Atmosphäre" angekündigt.

Neben runden Tänzen wie Walzer und Polka spielen die Lamprechtshausner Tanzlmusi und die Zwångslos Tanzlmusi sowohl bekannte als auch spezielle Volkstänze. Neuerlich führt die Volkstanzexpertin Alexandra Lerchner durch den Abend.



Tanzen: Salzburger Kathreintanz, 24. November, 19.30 Uhr, Augustiner-Bräu Mülln, Karten (14/12 Euro) an der Abendkassa.