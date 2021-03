Vorarlberger Kulturstätten über Öffnungsoption uneins

Seit Montag können Theater und Kinos in der Testregion Vorarlberg unter strengen Auflagen öffnen. Nicht alle Kulturstätten nutzen diese Möglichkeit.

Die Testregion Vorarlberg gewährt leichte Öffnungsschritte für die Gastronomie, Sport und Kultur. Während die Wirtshäuser im Ländle bereits am Montag wieder Gäste empfangen haben, reagiert die Kulturszene abwartend auf die Lockerungen: Das Vorarlberger Landestheater und das Theater Kosmos in Bregenz starten am Wochenende aus dem Lockdown, andere Kulturinstitutionen hält die Maximalanzahl von 100 Besuchern vorerst von Öffnungen ab.

"Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber diese Öffnungsschritte helfen unserem Orchester überhaupt nicht", sagt Sebastian Hazod, Geschäftsführer ...