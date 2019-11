Wandgemälde von Keith Haring soll versteigert werden

Ein Wandgemälde des US-Künstlers Keith Haring (1958-1990) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 5 Millionen Dollar (4,48 Mio. Euro) einbringen. Es handle sich um das erste Wandgemälde des Künstlers, der für seine comic-ähnlichen Männchen berühmt ist, das jemals bei einer Versteigerung angeboten werde, teilte das Auktionshaus Bonhams mit.

Das Werk besteht aus 13 verschiedenen Figuren, die Haring Anfang der 80er Jahre in das Treppenhaus einer katholischen Jugendeinrichtung im Norden Manhattans gemalt hatte. Die Auktion ist für den 13. November geplant.

"Keith kannte ein paar Leute, die mit dieser Jugendeinrichtung zu tun hatten, er hat öfter mit ihnen gefeiert und sich dort als DJ betätigt", sagte Lisa De Simone vom Auktionshaus Bonhams der Deutschen Presse-Agentur. "Sie haben ihn dann gebeten, ein Wandgemälde für die Jugendlichen dort anzufertigen. Eines Nachts war Keith downtown bei einer Party und dann ist er mitten in der Nacht einfach hochgefahren und hat das Werk in einem Rutsch an die Wand gemalt."

Später stand die Jugendeinrichtung lange leer, nun will die Kirche das Haus aus Geldnot verkaufen. Das insgesamt rund 25 Meter hohe Wandgemälde wurde herausgeschnitten und soll nun - in 13 Einzelteilen mit jeweils einer Figur darauf - versteigert werden.

Quelle: Apa/Dpa