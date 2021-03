Wann dürfen Schüler endlich wieder singen?

In einem offenen Brief fordert der Österreichische Musikrat, Singen im Freien für Schulklassen zu erlauben. Viele Chöre stehen nun vor dem Aus: "Profis dürfen proben, der Schulchor nicht."

Ein Bild prägte sich in der Zeit zwischen den Lockdowns ein: Eine Salzburger Lehrerin packte ihre Schüler und eine Gitarre, ging hinaus in die Natur - und dann wurde gemeinsam gesungen. Der Freiluft-Volksschülerchor blieb jedem Passanten in Erinnerung.

Seit die Schulen am 8. Februar wieder öffnen konnten, warten Musiklehrer darauf, die Chortätigkeit wieder aufzunehmen. Am Montag stellte die Bundesregierung die Öffnung der Jugendsportvereine für 15. März in Aussicht, von Musik war keine Rede. Nun fordert der Österreichische Musikrat ...