Warum ertaubte Beethoven?

Dass Beethoven komponiert hat, ohne zu hören, ist so rätselhaft wie die Ursache seines Leids. Der Ohrenarzt Herwig Swoboda weiß Antworten und erkennt Ähnlichkeit zu Covid-19.

In den winzigen Blutgefäßen des Innenohrs ist ebenso eine Lösung für Ludwig van Beethovens Hörverlust zu finden wie in den napoleonischen Feldzügen quer durch Europa. Und so katastrophal das Ohrenleiden für den Musiker gewesen ist, so sehr es ihm sein Klavier- und Bratschenspiel mit anderen Musikern vergällt und ihn in immer furchtbarere Einsamkeit genötigt hat: Wegen des Mankos beim Hören hat Beethoven sein Talent des Komponierens befördert.

Als starke Persönlichkeit "konnte er sich vom Musizieren aufs Komponieren umstellen, ...