Warum müssen Kulturbauten so teuer sein?

Eine Ausstellung untersucht, was Kulturbauten so teuer macht. Mit dabei sind auch die Planungen für den Salzburger Festspielbezirk.

Das im Dunklen sieht man nicht. Bei Kulturbauten - etwa der anstehenden Sanierung und Erweiterung im Salzburger Festspielbezirk - ist das Dunkle aber das Teure. Und bisweilen - etwa bei der Elbphilharmonie in Hamburg - explodiert dann die Rechnung. Die Notwendigkeit des Kostspieligen im Dunklen ans Licht zu bringen verstärke jedoch die öffentliche Akzeptanz solcher Bauten - egal, ob sie neu entstehen oder saniert werden. So jedenfalls sieht Yorck Förster ein Anliegen in der von ihm mitkuratierten Schau "Große Oper ...