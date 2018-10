Was Künstler wirklich zum Kochen bringt

Von einer hochprozentigen Rumsuppe bis zum bodenständigen Krumbirnen-Ragout: Ein Kochbuch, das auch als Künstlerbuch mundet.

Ein Kochbuch, in dem statt eines Rezepts eine Verweigerung aufscheint? In der modifizierten Neuauflage von "Allegro ma non troppo", herausgegeben von Dietmar Werner, ist das Faksimile eines Antwortschreibens von Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek abgedruckt. Sie lehnt die Mitarbeit an dem Kochbuch dankend ab und gesteht freimütig: "Ich kann aber überhaupt nicht kochen und kenne auch keine Rezepte."