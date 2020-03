Was tun mit bereits gekauften Karten?

Ein Rundruf hat ergeben: Viele Institutionen sind durchwegs kulant bei Rücknahme bereits gekaufter Karten. Wo irgend möglich, werden Ersatztermine geboten oder in Aussicht gestellt. Das gilt zum Beispiel für das heute geplante, eigentlich ausverkaufte Konzert der Philharmonie Salzburg. Es werde ein Ersatztermin gesucht, sagte Dirigentin Lisi Fuchs. Bis dahin behielten die 770 Karten ihre Gültigkeit. "Kann der Kunde nicht zum Ersatztermin kommen, erhält er den Kartenpreis rückerstattet."

Weitere Beispiele aus Wien: Auch im Theater in der Josefstadt wird versucht, für bereits gekaufte Karten Ersatztermine anzubieten. Gelingt dies nicht, wird der Kaufpreis zurückerstattet. Das Burgtheater hingegen versicherte am Dienstag "allen Kundinnen und Kunden", Einzelkarten für die Vorstellungen von 10. bis 31. März könnten zurückgegeben werden; der Kaufpreis werde "selbstverständlich in Originalzahlart" erstattet. Alle online gebuchten Karten würden automatisch storniert. Und alle Abonnenten des Burgtheaters würden in den nächsten Tagen direkt kontaktiert.

Wer jedoch auch nur an kleinen Veranstaltungen teilnimmt, sollte sein Verhalten nach dem gleichen Ziel ausrichten, das auch die Bundesregierung mit dem Erlass vom Dienstag anpeilt: das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern möglichst vermindern. Das heißt: soziale Kontakte reduzieren, von anderen Menschen Abstand halten und Hygieneregeln einhalten, also Händeschütteln und andere Körperkontakte vermeiden, bei Husten oder Niesen sich von anderen abwenden, ein Einwegtuch vorhalten, danach Händewaschen. Und: Wer an irgendeiner Atemwegserkrankung leidet, soll möglichst zu Hause bleiben.