"Weber & Breitfuß": Kultbeamte müssen wieder miteinander

Freunde werden sie wohl auch im Alter keine mehr. Trotz der lautstark geäußerten Antipathie will das Schicksal die "MA 2412"-Beamten - den betont lässigen Michael "Mike" Weber (Alfred Dorfer) und den zugeknöpften Engelbert Breitfuß (Roland Düringer) - aber nicht voneinander trennen. So kreuzen sich die Wege der heute frühpensionierten Inbegriffe der Arbeitsverweigerung "Auf Reha" und "Beim Film". Wenig verändert kehren sie am 18. Dezember mit zwei Specials in ORF 1 zurück.

SN/APA/ORF/Hubert Mican Vampir und Zombie am Set: Alfred Dorfer, Andrea Händler und Roland Düringer