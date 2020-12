Wer erkennt Jonas Kaufmann?

Dem Salzburger Marionettentheater steht ein Online-Auftritt bevor: Für das Video zur ersten Weihnachts-CD "It's Christmas!" von Jonas Kaufmann hat es ein Marionetten-Double angefertigt. Jener Jonas Kaufmann, der sich an den Fäden der Puppenspieler bewegt, tritt in dem vom Bernhard Fleischer produzierten Video in drei Szenen auf: in Schneelandschaft mit Schlittschuhläuferin, auf einer winterlichen Pferdeschlittenfahrt und im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer. Dem Salzburger Marionettentheater gebühre große Anerkennung, teilt Bernhard Fleischer mit. "Nirgends sonst auf der Welt, wird Puppenspielkultur auf diesem Niveau gepflegt." ...