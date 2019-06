Werke von Otto Zitko als Dauerleihgabe an Linzer Lentos

Der Vorsitzende der Maria-Lassnig-Stiftung, Peter Pakesch, vertraut dem Linzer Kunstmuseum Lentos rund 50 Werke des Künstlers Otto Zitko als Dauerleihgabe an. Die Arbeiten des gebürtigen Linzers stammen aus der Privatsammlung Pakeschs und haben einen Wert von einer halben Million Euro, berichtete das Kunstmuseum in einer Presseaussendung am Mittwoch.

