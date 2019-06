Wettlesen um den Bachmann-Preis startet

Am Mittwochabend werden in Klagenfurt die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet. Der Autor Clemens J. Setz hält die traditionelle Klagenfurter Rede zur Literatur. Mit einer Auslosung wird die Reihenfolge der 14 Lesungen festgelegt, die bis Samstag im ORF-Landesstudio Kärnten stattfinden. Die Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preis sowie weiterer Preise findet am Sonntag statt.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Das alljährliche Bachmann-Wettlesen geht wieder los