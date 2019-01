Wie heißt Österreichs nächste Kulturhauptstadt? Für 2024 fallen bald die Würfel

Die drei Bewerber für Österreichs Kulturhauptstadtjahr legen erstmals einer Jury ihre Konzepte vor. Von dem Verfahren profitiere nicht nur der Sieger, sagt eine Expertin.

Dornbirn will Mut beweisen. Bad Ischl will Kultur zum neuen Salz der Region machen. Und auch St. Pölten will mit kulturellen Mitteln nachhaltig Veränderung schaffen. Alle drei Städte haben sich um den Titel der Kulturhauptstadt Europas beworben. Zum dritten Mal wird Österreich (nach Graz 2003 und Linz 2009) im Jahr 2024 an der Reihe sein, eine Kulturhauptstadt zu stellen. In Vorarlberg haben sich für die Bewerbung mehrere Städte mit der Region Bregenzerwald zusammengeschlossen. "Mutausbruch" lautet das Motto. Bad Ischl geht als offizielle Bewerberstadt für das Salzkammergut ins Rennen. Nach aktuellem Reglement können nur Städte kandidieren. Auf Zusammenarbeit mit den Regionen will auch St. Pölten in seinem Konzept setzen. Alle drei präsentieren ihre Visionen in dieser Woche einer zwölfköpfigen EU-Jury in Wien. Diese soll am Donnerstag eine erste Wahl treffen: Scheiden ein oder zwei Kandidaten bereits in der Vorrunde aus? Oder erfüllen alle drei die formalen und inhaltlichen Vorgaben der EU so weit, dass sie die nächste Stufe erreichen? Wer die erste Runde schafft, hat jedenfalls bis Jahresende noch einmal Zeit, die Rückmeldungen der Jury zu verarbeiten und das Konzept erneut zu präsentieren. Erst dann fällt die Entscheidung, wie Österreichs Kulturhauptstadt 2024 heißen wird.