Wie ich ganz lässig das Zeichnen lernen konnte: Ein Tag in der Schule von Peng

Cartoonist Peng macht klar, dass man mit Stift und Pinsel nichts falsch machen kann. Warum das so ist, erklärt er spielerisch im Buch "Ich kann (nicht) zeichnen". Ein Besuch.

"Hi, Picasso". So steht es in der WhatsApp-Nachricht. Peng, der seinen richtigen Namen gern für sich behält, kann mit ein paar Strichen ein Leben aufs Papier bringen. Peng hat Witz. Beim Zeichnen. Und auch beim Schreiben. Braucht ein Cartoonist. "Hi Picasso, sag mir dann halt, wann dein Text erscheint", schreibt er. Jetzt! Jetzt erscheint der Text, illustriert mit diesen, meinen, Bildern. Bildversuchen eher. Und es ist ein Text, der die Unmöglichkeit dokumentiert, über das Zeichnen, besser: das Zeichnenlernen, einen Text ...