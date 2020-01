Wien: Kulturtickets für umweltfreundliche Fortbewegung

Wien will umweltfreundliche Fortbewegung in der Stadt belohnen. Konkret soll man - wenn Wege mit den Öffis, mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden - mittels neuer App "Kultur-Token" sammeln können, die wiederum gegen Gratistickets in vorerst vier Kulturinstitutionen eingetauscht werden können. Der Testbetrieb startet am 26. Februar mit 1.000 Teilnehmern.

Neue App wertet Fortbewegungsart aus und belohnt die User