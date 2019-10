Wien Museum betont nach "Krone"-Bericht: Umbaukosten im Plan

Der Umbau des Wien Museums liege weiter im Finanzplan von insgesamt 108 Millionen Euro, heißt es am Sonntag in einer Aussendung des Museums. Die "Kronen Zeitung" hatte in ihrer Sonntagsausgabe von einem drohenden "Kostenfiasko" berichtet und dieses Szenario aus "internen Sitzungsprotokollen" aus dem April und Mai dieses Jahres abgeleitet, in denen von steigenden Kosten die Rede war.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Debatte über Umbaukosten für das Wien Museum am Karlsplatz