Wien Museum zeigt 2021 Straßenfotografie und NS-Kunstpolitik

Zwischen Unwägbarkeit und Umbau: Das Wien Museum plant heuer zwei größere Ausstellungen - beide aufgrund des wegen Umbaus geschlossenen Haupthauses im Ausweichquartier MUSA. "Augenblick! Straßenfotografie in Wien" beschäftigt sich mit dem Alltags- und Straßenleben in der Stadt. "Auf Linie. NS-Kunstpolitik in Wien" taucht in die Vergangenheit ein. Coronabedingt gibt es noch keine fixen Startdaten. Die Bauarbeiten am Karlsplatz schreiten unterdessen planmäßig voran.

SN/APA/Certov,Winkler + Ruck Archit Wien Museum Neu (Architekturrendering)

Quelle: SN