Wien verlegt Kultur ins Freie

Die Stadt Wien bereitet das gleiche Sommerfestival vor wie im ersten Jahr der Pandemie. Nur ein Unterschied fällt auf: Es wird noch mehr Freilufttermine geben als 2020.

Was ist ein normaler Sommer? Für Kunst und Kultur pendelt sich in Wien das als Normalität ein, was nach dem ersten Lockdown im Vorjahr in Windeseile und - wie Stadträtin Veronika Kaup-Hasler am Dienstag gestand - "atemlos" organisiert worden ist: ein "Kultursommer" ausschließlich im Freien. Da ungewiss ist, wann je Kunst- und Kulturveranstaltungen ohne Coronarestriktionen möglich sein werden, wird das Freiluftfestival noch größer als im Vorjahr angelegt. Auf vierzig über alle Bezirke verteilten Bühnen werden von Anfang Juli bis Ende ...