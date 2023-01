Belgien verliert und gewinnt: Die Wiener Festwochen locken einen energischen europäischen Theatermacher an.

Der Verlust für die flämische Stadt Gent bedingt einen Gewinn für Wien: Milo Rau wird Intendant der Wiener Festwochen. Seit 2018 - damals als Nachfolger von Johan Simons - leitet der gebürtige Schweizer das Stadttheater in Gent und hat zu Beginn seiner Intendanz deren Grundzüge per Manifest affichiert: Demnach darf Theater nicht die Welt porträtieren, sondern muss sie ändern wollen. Theater sei kein Produkt, sondern ein Produktionsprozess, heißt es in Milo Raus Genter Manifest. Die buchstäbliche Umsetzung von Klassikern auf der Bühne sei verboten; jegliche Quelle, sei es Film, Buch oder Stück, dürfe maximal 20 Prozent einer Aufführung ausmachen.

Ein Ergebnis war das dreiteilige Projekt Luk Percevals über Belgien - zu Kongo, NS-Kollaboration und Terrorangriffen von 2016, diese gastierten im Landestheater St. Pölten. Aufsehen erregte Milo Rau auch zu Beginn seiner Intendanz: Da ließ er für "Lamm Gottes" die Gemälde des Genter Altars der Brüder van Eyck von Einheimischen nachspielen.

Auch für seinen Antritt bei den Wiener Festwochen werde er ein "Wiener Manifest" vorbereiten, kündigte Milo Rau am Freitag an, nachdem Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) ihre Entscheidung bekannt gegeben hatte. Mit ihm werde "einer der bedeutendsten europäischen Regisseure in den kommenden Jahren Wiens wichtigstes Festival gestalten", teilte Kaup-Hasler mit. Und Milo Rau versicherte: "Ich kann es kaum erwarten, an die große Tradition der Wiener Festwochen anzuknüpfen und ein mythisches, gewaltiges, umstrittenes Theater-Fest zu schaffen."

De facto ergibt diese Besetzung einen belgisch-österreichischen Austausch: Während Milo Rau das Genter Theater verlässt, wird der jetzige Intendant der Wiener Festwochen, Christophe Slagmuylder, Mitte 2023 - also nach nur vier Jahren - von Wien gen Brüssel ziehen, um dort das Paleis voor Schone Kunsten (Palais des Beaux-Arts) zu leiten, den größten Kulturbetrieb der belgischen Hauptstadt für Ausstellungen, Konzerte, Film, Tanz, Theater und Literatur.

Wien sei für ihn "die Hauptstadt der Moderne und des Wiener Aktionismus und ist auch jetzt unglaublich reich", schwärmte Milo Rau im APA-Interview von Freitag. "Gent und Wien sind zwei unterschiedliche Kontexte. "Die Genter sind, glaube ich, toleranter. Die lassen sich nicht so schnell aufregen - vielleicht auch, weil Belgien ein bisschen ein Failed State ist." In Wien hingegen spüre er eine "Streitlust"; er hab hier das Gefühl, dass "jeder weiß, wie man das Burgtheater programmieren sollte". Diese Atmosphäre "ist für mich einer der Hauptgründe zu kommen".



Biografie:

Milo Rau wurde am 25. Jänner 1977 in Bern geboren. Er studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Zürich und Berlin. Seit 2002 entstanden über 50 Theaterproduktionen, Filme, Bücher und Aktionen. Seit der Saison 2018/19 ist er Intendant des NTGent. Gleichzeitig mit der Intendanz der Wiener Festwochen sei das jedoch nicht möglich. Er werde daher die Saison in Gent beenden, dann mit Juli aussteigen, aber Gent noch einige Zeit verbunden bleiben, sagte Rau bei der Pressekonferenz. "Mein Schwerpunkt wird 100 Prozent Wien sein, aber ich habe natürlich viele Dinge die ich inszenieren werde, aber der Zufall will es, dass fast alles ohnedies Koproduktionen der Wiener Festwochen sind", so Rau - etwa eine am Amazonas spielende "Antigone" als Koproduktion mit dem Burgtheater, in der die indigene Aktivistin Kay Sara mitspiele, die 2020 die virtuelle Eröffnungsrede der Festwochen gehalten hat: "Ich will ein großes mythisches Theaterfest machen." Als weitere Namen für künftige Zusammenarbeiten nannte er etwa Kirill Serebrennikow oder Elfriede Jelinek. Russland, Brasilien, Frankreich, aber auch der deutschsprachige Raum seien für ihn wichtig, gleichzeitig wolle er das Festival natürlich "in der Stadt verorten". In den vergangenen Tagen habe er in Wien seinen 46. Geburtstag gefeiert und mehrere Bücher und eine Sachertorte geschenkt bekommen - "insofern ist es ausgewogen".

Intendant Christophe Slagmuylder hatte im Vorjahr entschieden, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden und schon nach der heurigen Festivalausgabe an das Kulturzentrum Bozar in seiner Heimatstadt Brüssel zu wechseln. Einige seiner Pläne für 2024 könne und wolle er übernehmen, sagte Rau: "Christoph ist ein wunderbarer Kurator und hat schon einige tolle Produktionen geplant. Ich dachte: Wow, woher wusste er, was ich einladen würde? Das ist etwas, was mich beruhigt. Aber es bleiben große Baustellen."