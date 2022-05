Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Heute, Freitag, werden die Wiener Festwochen eröffnet. Das traditionelle Eröffnungsfest am Rathausplatz steht unter dem Motto "Last Night on Earth". Für Konzept und Inszenierung zeichnet David Schalko verantwortlich, die klangliche Gestaltung des Abends wird sich das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch, der Experimental-Sängerin Sofia Jernberg und dem Rapper Yung Hurn teilen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Regisseur David Schalko

Caroline Peters und Sofia Jernberg schlagen den Bogen zum Festwochen-Programm. Die Eröffnung wird ab 21.20 Uhr live in ORF 2 und 3sat übertragen. Bis 18. Juni wird bei den Wiener Festwochen ein dichtes Programm aus insgesamt 37 Produktionen gezeigt, für das 345 Künstler und Künstlerinnen aus fünf Kontinenten verantwortlich zeichnen. Für die insgesamt geplanten 159 Vorstellungen werden circa 36.000 Karten aufgelegt.