Wiener Galerien mit Meese, "Imagine" und Landschaften

Seit gut sechs Wochen hat der Handel in Österreich wieder geöffnet - und damit auch der Kunsthandel. Der Andrang hält sich dabei jedoch in Grenzen, wie ein APA-Rundgang durch aktuelle Ausstellungen zeigt. Wer nicht mit Blockbustern wie der Jonathan Meese-Schau in der Galerie Krinzinger aufwartet, verbringt derzeit viel Zeit in leeren Räumen. Dabei gibt es von südafrikanischer Kunst bei Hilger bis zu digitalen Landschaften von Johannes Deutsch bei Feichtner allerhand zu sehen.

SN/APA (Galerie Krinzinger)/Anna Lo Ausstellung von Jonathan Meese in der Galerie Krinzinger