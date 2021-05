Wiener Philharmoniker: Der Kulturexport ist verschnürt und reisefertig

Die Wiener Philharmoniker gehen mit Riccardo Muti auf kurze Italien-Tour

Alle scharren in den Startlöchern, seit der 19. Mai sogar im zurückhaltenden Wien mit Öffnungen aller Art lockt. Auch wenn die Besucherzahl eingeschränkt bleiben wird: die Intendanten von Musikverein und Konzerthaus werfen ihre Köder aus mit nachgeholten und neuen Konzertprogrammen. Im Musikverein ging es bereits in den letzten Tagen hoch her, zumindest auf der Bühne. Die Wiener Philharmoniker probten ein exquisites Programm, das sie ab Sonntag nach Italien führt. Unter Riccardo Muti gibt es Konzerte in Ravenna, am Montag in ...