Wiener Stadtfest: Comedy- und Musikprogramm steht fest

Am kommenden Samstag geht das Stadtfest der Wiener ÖVP über die Bühne. Bei einer Pressekonferenz am Montag in der Favoritner Gösserhalle, in der das Finale steigen wird, präsentierte Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner das detaillierte Programm. Mit dabei war auch Chartstürmer Josh., der am Samstagabend mit seiner Band auftreten wird.

SN/APA (ÖVP)/UNBEKANNT Das Stadtfest bietet ein buntes Spektakel