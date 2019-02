Wienerliedsänger Kurt Girk gestorben

Der bekannte Wienerliedsänger Kurt Girk, der "Frank Sinatra von Ottakring", ist gestern, Freitag, nach langer Krankheit verstorben. Das gab das Wiener Volksliedwerk gegenüber der APA bekannt.

Girk wurde 1932 in Wien-Ottakring geboren. Zusammen mit Maly Nagl, Trude Mally und Rudi Koschelu war er einer der Hauptexponenten des Wienerlieds seit den 1950er/60er-Jahren und trat auch in den vergangenen Jahren - etwa beim Wienerlied-Festival Wean Hean oder beim Schrammelklang-Festival in Litschau - immer wieder auf.

Quelle: APA