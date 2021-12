Winterfest-Artisten setzen in Salzburg erstes Kultursignal

Ab 12. Dezember dürfen Österreichs Kultureinrichtungen wieder öffnen. Bedeutet das, dass auch alle wieder spielen?

Ob im Festspielsommer 2020 oder zu Pfingsten 2021: Von Salzburger Festivals ging nach Lockdowns eine Signalwirkung aus. Jetzt könnte das Winterfest in diese Rolle schlüpfen - wenn auch mit allerlei Adaptionen. Nach dreiwöchigem Lockdown wird das Festival für zeitgenössische Circuskunst am 14. Dezember eröffnet. Möglich macht das die österreichweite Öffnung von Kunst- und Kultureinrichtungen ab Sonntag. In Innenräumen sind bis zu 2000 Besucher zugelassen, bei Freiluftveranstaltungen bis zu 4000 Besucher. Voraussetzung sind 2G und FFP-2-Maskenpflicht.

Winterfest-Leiterin Julia Eder ...