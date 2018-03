Wir sind die Roboter: Ein Festival lässt Mensch und Maschine verschmelzen

Wie sieht eine Zukunft aus, in der es immer mehr Schnittstellen zwischen Maschinen und Menschen gibt? Das Festival "Digital Spring" sucht in Salzburg Antworten.

Vor vierzig Jahren klang es wie eine weit entfernte Vision: "Wir sind die Roboter", sang die Band Kraftwerk 1978 und stellte sich die Maschinen als brave Angestellte der Menschheit vor: "Wir sind auf alles programmiert, und was Du willst, wird ausgeführt."

Im Jahr 2018 haben sich die Prognosen längst umgedreht: Ob der Mensch selbst immer mehr zum Roboter werden könnte, ist eine Frage, die angesichts rasch wachsender Möglichkeiten zur Verschmelzung von Mensch und Maschine Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst beschäftigen.

Gibt der technologische Fortschritt aber eher Anlass für euphorische oder für düstere Zukunftsvisionen? Darüber lässt sich wohl auch beim Salzburger Festival "Digital Spring" gut streiten. Zu einer Podiumsdiskussion sind bei der Eröffnung am heutigen Dienstag alle Festivalkünstler eingeladen. "Unsere kurze, aber intensive Zukunft als Cyborgs" heißt der Impulsvortrag, mit dem Günther Friesinger in der ARGEkultur die Debatte anstößt.

Aus 34 internationalen Einreichungen zum diesjährigen Thema "Transhumanismus" seien zehn Kunstprojekte und ein Stipendium ausgewählt worden, sagt Cornelia Anhaus von der ARGEkultur, die das Festival "Digital Spring" gemeinsam mit dem Verein Subnet, dem Center for Human Computer Interaction der Uni Salzburg und dem Kunstverein gestaltet.

Wie uns die Technologie im Nacken sitzen kann, zeigt etwa Jeff Thompson mit einem eigens für Salzburg ertüftelten Projekt. Sein "Parasitic Computer" ist ein digitales Wesen, das sich nicht an die Idee hält, dass Computer bloß den Menschen das Leben einfacher machen. Als Schmarotzer setzt es sich im Genick fest und lädt sich durch die Körperwärme des Trägers so weit auf, bis es sich einschalten kann. Vielleicht hatte der US-Medienkünstler ja ebenfalls den alten Kraftwerk-Hit im Ohr. "Wir laden unsere Batterie, jetzt sind wir voller Energie", hieß es da.

Aber zurück zur Utopie: Werden Fragen nach Geschlecht, Ethnie und Klasse überflüssig, wenn der Mensch erst einmal mit der Maschine verschmilzt und somit körperliche Grenzen überwinden kann? Mit der Idee spielt Astrit Ismaili in seiner Installation "The New Body".

In Computergames lässt sich die Aufhebung der eigenen Körpergrenzen ja längst spielerisch erleben. An einem Spieleentwicklertag wird die Dimension des Themas beleuchtet. Das Salzburger Duo Apnoa, Empfänger des Arbeitsstipendiums für Medienkunst, bringen indes dem Rechner dichterische Freiheiten bei: Ihr "Real Fake Fake News Bot" verdichtet Falschmeldungen aus dem Netz zu abstrakter Poesie.

Künstliche Intelligenz trifft auf künstlerische Intelligenz. Für Forscher sei der Beitrag der Kunst eine wertvolle Bereicherung, sagt Martin Murer vom Institute for Human-Computer Interaction: "Die Forschung kann bei Zukunftsthemen viel leisten, aber die Kunst kann oft einen Schritt weiter gehen, und Dinge erfahrbar machen, die technisch noch gar nicht möglich sind."



Festival:Digital Spring, "Transhumanism. Updates Are Available", heute, Dienstag, bis 18. 3.