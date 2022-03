"Wir sind mitten in Europa"

Unser Kontinent müsse sich angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine neu positionieren, sagt Jurko Prochasko.

Mit wachsendem Schrecken sehen ukrainische Schriftsteller, wie der Krieg ihre Heimat zerstört. Oksana Sabuschko hat in Polen ihren neuen Essayband vorgestellt, als die Nachricht von der russischen Invasion eingetroffen ist. Jetzt ist die Autorin "auf der längsten Lesereise", die sie je gemacht hat. Andrij Kurkow ist vor den Kämpfen nach Polen geflohen und wartet nun, dass er nach Kiew zurückkann. Am 24. März wird der Präsident des PEN-Clubs der Ukraine in Wien zur Situation Stellung nehmen. Jurko Prochasko, Germanist und ...