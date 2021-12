Wo möglich, wird gespielt

Obwohl in vielen Ländern die Lust am Ausgehen nachlässt, richten sich Künstler und Veranstalter so schnell wie möglich nach neuen Regeln.

Der "Messias" von Händel, Tschaikowskis "Nussknacker" oder Theaterversionen von "Dinner for One": Zwischen Weihnachten und Neujahr wären in Kulturbetrieben volle Häuser und dicke Umsätze angesagt. Doch neuerlich erschwert Covid-19 Spiele vor Publikum.

In New York hat die Präsidentin des Theaterverbands Broadway League trotz der Omikron-Welle Durchhalteparolen vorgegeben. In den vergangenen Tagen waren in rund einem Dutzend der 40 Broadway-Häuser Vorstellungen wegen Infektionen im Team ausgefallen, darunter Hits wie "Hamilton" und "Aladdin". Eine komplette Schließung solle es nicht geben, ...