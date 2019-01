James Bond, Mondfahrt und Fotoflut. Ein kleiner Wochenend-Test für aufmerksame Leserinnen und Leser.

Wer zauberte bei den Römern in der Küche feines Essen? Wo fror James Bond in Österreich? Wohin fliegen weltmeisterliche Dartpfeile? Werden wir bald vom Mars weg zur Sonne fliegen? Und: Wer brachte die Belgier in das Herz der Finsternis im Kongo? Wieder geht es wild durch die Welt, wenn Sie hier Ihr Wissen über die Inhalte der Wochenendbeilage testen wollen.