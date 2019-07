Wörthersee-Residenz der Sängerknaben eventuell zugänglich

Die Wiener Sängerknaben könnten in Zukunft das Gelände ihres Sommerferienheimes in der Gemeinde Maria Wörth am Südufer des Wörthersees für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Der ORF Kärnten zitierte in einer Meldung Projektleiter Volker Dienst. Zuerst soll ein Kulturzentrum am See entstehen, später könnte der Seezugang auch für ein öffentliches Bad genutzt werden.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Sängerknaben-Residenz könnte zugänglich werden