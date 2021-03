Wolfgang Amadeus Duck gibt in Graz den Takt vor

Die Ausstellung "Duckland" präsentiert ein Bestiarium mit Comicenten made in Austria.

Was tun, wenn eine stimmungsvolle Konzertbühne coronabedingt funktionslos geworden ist? "Mit anderen Formaten und Inhalten füllen", lautet die Antwort von Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Grazer Spielstätten. Die Schloßberg-Kasemattenbühne wurde kurzerhand zum auch in Pandemiezeiten tauglichen Museum umfunktioniert. "Duckland", die Cartoon-Ausstellung des Grazer "Charakter-Designers" Florian Satzinger, soll ein Zeichen setzen, "um Kultur in Zeiten von Corona für die Menschen erlebbar zu machen".

Entenhausen-Flair auf dem Grazer Schloßberg: Auf Großtransparenten sind die von Satzinger, der für mehrere US-Filmstudios - Walt ...