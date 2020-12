Wort des Jahres: Die Sprachfehler der Regierung

Im Virus der fremden Sprache: Rudolf Muhr vom Forschungszentrum für Österreichisches Deutsch kritisiert vor der Bekanntgabe des "Wort des Jahres" sprachliche Versäumnisse der Regierung beim Umgang mit Fachbegriffen während der Pandemie.

Das Wort des Jahres wird wohl ein Wort werden, das wegen der Pandemie in unser Leben gekommen ist. Wie sich Corona auf die heurige Wortwahl niedergeschlagen hat und wie lang uns die Pandemie noch sprachlich begleiten wird, erklärt Rudolf Muhr. Er hat 1999 die Wahl als Aktivität des Forschungszentrums Österreichisches Deutsch in Graz initiiert. Bekannt gegeben wird das "Österreichische Wort des Jahres" am Donnerstag, dem 3. Dezember.

Herr Muhr, es ist vielleicht ein bisserl vorschnell, aber es ist ...