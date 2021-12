Würth Philharmoniker in Salzburg: Mäzen schickt Musiker auf Reisen

Am Neujahrstag steht in Salzburg ein besonderes Debüt von Philharmonikern aus Künzelsau bevor.

"Wir sitzen hier rundum eingehüllt in französische Walnuss", stellt Sylvia Weber fest. Diesen Effekt erläutert die Leiterin des Kunst- und Kulturbereichs der Würth-Gruppe so: Um die Wände des Konzertsaals mit rund 600 Plätzen - etwa so viele wie im Parterre des Großen Saals der Stiftung Mozarteum in Salzburg - mit Holz zu verkleiden, seien nur viereinhalb Nussbäume verwendet worden. "So dünn!", versichert Sylvia Weber. In diesem getäfelten Kubus aus ebenmäßigen wie abwechslungsreichen, senkrechten Brauntönen fühlt man sich wie in einer ...