Würth-Preis für Europäische Literatur an David Grossman

Der israelische Schriftsteller David Grossman wird mit dem Würth-Preis für Europäische Literatur ausgezeichnet. "Seine moralische Integrität, seine Unbestechlichkeit, sein Mut haben David Grossman zu einer Stimme aus Israel werden lassen, die in der ganzen Welt gehört wird", heißt es in der Begründung der Jury.

Man wolle die Verleihung des Preises an einen europäisch geprägten Autor in Zeiten eines aufkeimenden Antisemitismus auch als Zeichen der kulturellen Verbundenheit verstanden wissen, so die Juroren. Der 65 Jahre alte Grossman gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der israelischen Gegenwartsliteratur. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung soll im Frühsommer 2020 verliehen werden.

Quelle: Apa/Dpa