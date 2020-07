In Wunderkammern der frühen Neuzeit kommt die ganze Welt zusammen.

Irgendwo hängt auch noch ein Krokodil, das für den gewissen Grusel gesorgt hat. Heute noch hält man kurz die Luft an, wenn man auf der Burg Trausnitz in Landshut oder in den Franckeschen Stiftungen zu Halle unter so einer Riesenechse ...