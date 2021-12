Wunsch nach gesenkter Umsatzsteuer wird laut

"Im Hinblick auf Omikron" fordern Kulturveranstalter, den Fünf-Prozent-Satz beizubehalten.

Dass so wie in der Hotellerie und Gastronomie auch in Kunst und Kultur die Umsatzsteuer ab 1. Jänner wieder erhöht werden soll, weckt in Anbetracht von Omikron den Wunsch nach einer fiskalpolitischen Kehrtwende. Mit einem "unsicheren und sehr düsteren Ausblick" setzten sich die Salzburger Festspiele "sehr dafür ein, die Umsatzsteuer bei den fünf Prozent zu halten", teilt deren Kaufmännischer Direktor, Lukas Crepaz, den SN mit. Denn: "Die gesamte Branche benötigt dringend die Reduktion, um (...) die negativen finanziellen Auswirkungen der ...