Yannick Nezet-Seguin bereits ab September Musikchef der MET

Der kanadische Dirigent Yannick Nezet-Seguin (42) wird seinen Posten als musikalischer Leiter der New Yorker Metropolitan Opera bereits mit Beginn der Saison 2018/19 antreten, zwei Jahre früher als geplant. Die MET hatte im Dezember die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Chefdirigenten James Levine aufgrund von Missbrauchsvorwürfen beendet.

Der neue Chefdirigent könne nach Umstellungen in seinem Terminplan in den zwei kommenden Saisonen anstelle der bisher geplanten zwei Opern je drei Opern und zwei Konzerte des Met-Orchesters in der Carnegie Hall leiten, hieß es in einer Pressemitteilung. Ab 2020/21 werde der neue Musikchef mindestens fünf Opern pro Spielzeit leiten.

Nezet-Seguin werde eine neue Energie ans Haus bringen und die Oper für ein breiteres und jüngeres Publikum attraktiver machen, zeigte sich Jeanette Lerman-Neubauer zuversichtlich. Die Mäzenin gab gleichzeitig eine Spende in der Höhe von 15 Millionen Dollar an die Met bekannt. Nezet-Seguins Posten wird daher erstmals in der MET-Geschichte mit einem Namenszusatz versehen: "Jeanette Lerman-Neubauer Music Director".

(Apa/Ag.)